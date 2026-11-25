Viracachá

Una operación conjunta de los organismos de socorro permitió localizar con vida a Filomena, una mujer de 68 años que había sido reportada como desaparecida desde el domingo en zona rural del municipio de Viracachá, Boyacá.

La búsqueda se concentró en la vereda Chen, sector Ruma, donde el cabo Benedicto López, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciénega, argumento que adelantaron recorridos con herramientas manuales, sin obtener resultados. Posteriormente, realizaron nuevas labores con apoyo de un dron, pero tampoco lograron ubicar a la adulta mayor, por lo que solicitaron el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja.

El comandante de Bomberos de Ciénega explicó que el apoyo enviado por el delegado departamental permitió fortalecer el operativo con tres unidades bomberiles y dos caninos especializados en búsqueda de personas, pertenecientes al componente K9 de Bomberos Tunja.

“Ya en horas de la tarde logramos el objetivo, encontramos a la señora con vida, un poco ya deshidratada, bastante desorientada, pero aún con signos vitales”, indicó.

Una vez localizada, la mujer recibió valoración y estabilización inicial por parte de los organismos de socorro. Posteriormente, solicitaron el traslado en una ambulancia del municipio de Viracachá para llevarla a un centro asistencial, donde recibiría atención médica especializada.