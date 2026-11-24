El cementerio San José tiene no solamente cuerpos procedentes de la violencia de Cali

Cali

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta labores humanitarias en el cementerio San José de Siloé, en Cali, con el objetivo de localizar, recuperar e identificar cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.De acuerdo con las cifras conocidas hace algunos días, se habían recuperado cerca de 50 cuerpos.

Orlando Solano, investigador humanitario, explicó que este cementerio ha sido durante décadas un referente de las inhumaciones estatales y de los procesos de identificación y búsqueda de familiares.

“El cementerio San José tiene no solamente cuerpos procedentes de la violencia de Cali, sino también del Valle del Cauca, incluso Chocó, Nariño, Cauca y algunos otros departamentos”, señaló Solano.

El investigador explicó que, tras los enfrentamientos armados, algunos cuerpos eran trasladados a Cali para realizar los procedimientos médico-legales debido a la complejidad de los casos. Aquellos que no lograban ser identificados o reclamados por sus familiares eran inhumados en este cementerio.

Las labores humanitarias buscan esclarecer casos de desaparición relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016.

Asimismo, contemplan estrategias de búsqueda inversa para localizar a los familiares de personas cuyos cuerpos fueron identificados, pero nunca reclamados.