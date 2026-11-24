Destruyen centro ilegal de carbón en Candelaria que estaba siendo extorsionado por disidencias Farc

La disidencia de las Farc, frente Jaime Martínez, estaba presuntamente cobrando extorsiones a los responsables de un centro clandestino de producción de carbón vegetal intervenido por la Policía en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

Según las investigaciones de las autoridades, el grupo armado presuntamente exigía dinero a los productores para permitirles desarrollar esta actividad ilegal, que generaba rentas ilícitas estimadas en 36 millones de pesos mensuales.

Durante la operación, adelantada por unidades de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cali, fueron capturadas seis personas, destruidos 20 hornos improvisados e incautadas 2,4 toneladas de carbón vegetal.

Las autoridades también incautaron herramientas utilizadas para la producción ilegal de carbón, una actividad que, según la Policía, contribuye a la deforestación y afecta los ecosistemas.

La Policía aseguró que con esta intervención habría interrumpido el cobro de extorsiones por parte de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Sin embargo, no precisó cuánto dinero exigía el grupo armado.

Los seis capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.