Asesinan a tiros a un bombero en Palmira, Valle: su novia resultó herida en el ataque - Referencia IA

Un bombero voluntario fue asesinado a tiros y su novia, de profesión odontóloga, resultó herida en medio de un presunto ataque sicarial registrado en el casco urbano del municipio de Palmira, Valle del Cauca.

La víctima mortal fue identificada como Julián Andrés Vives, de 42 años, quien murió al interior del vehículo en el que se movilizaba junto a su pareja. La mujer, contratista del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue trasladada a un centro asistencial.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en el barrio Nuevo, en inmediaciones de una institución educativa, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en repetidas oportunidades contra sus ocupantes.

La Policía Valle informó que, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, adelantó los actos urgentes y realiza labores investigativas, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad del sector, para identificar a los responsables del homicidio.

Julián Andrés Vives hacía parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira desde hace 20 años. Durante los últimos ocho se desempeñó como conductor de vehículos de emergencia, en calidad de empleado de la institución.

“Acaba de fallecer el compañero bombero Julián Andrés Vives a causa de heridas con arma de fuego. Dios lo reciba en su gloria”, escribió la capitán Aída Elena Córdoba, comandante del Cuerpo de Bomberos de Palmira.