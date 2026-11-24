Una inversión de $500.000 millones para la modernización del Puerto de Barranquilla fue anunciado por la ministra de Transporte, Elsa Noguera en el marco de los 90 años de esta terminal portuaria.

“Serán invertidos en esta terminal para modernizarla, mejorar lo que es el muelle, que puedan ingresar embarcaciones mayores, con nuevos equipos, nuevas bodegas”, indicó Noguera.

Manifestó que esta inversión se da gracias debido al Decreto 1259, expedido por el Gobierno Nacional para impulsar la modernización y competitividad de los puertos colombianos.

En el marco de los 90 años del Puerto de Barranquilla estuvo el presidente Abelardo De la Espriella, quien indicó que es “un lugar estratégico desde donde se abrieron las puertas del río Magdalena al mundo, impulsando el desarrollo del comercio y la industria de Colombia”.