Nueve personas fueron capturadas durante la última semana por la presunta comercialización ilegal de chance, rifas y juegos de suerte y azar en Santander. Los procedimientos se realizaron en San Vicente de Chucurí, San Gil, Vélez, Barbosa, El Playón y Güepsa, según informó la Policía del departamento.

A los capturados se les atribuye el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. En estos casos, las autoridades investigan la venta de apuestas y rifas sin las autorizaciones correspondientes.

Una rifa ofrecía un vehículo como premio. En Barbosa fueron capturadas dos personas y se incautaron 1.000 boletas de una rifa que, de acuerdo con la Policía, no contaba con los permisos legales. El vehículo ofrecido como premio también fue inmovilizado.

Este fue uno de los procedimientos de la operación, que incluyó intervenciones en puntos de venta de apuestas en otros cinco municipios.

Las otras siete capturas se realizaron en cinco municipios. La Policía capturó a dos personas en Vélez, dos en San Gil y una en cada uno de estos municipios: San Vicente de Chucurí, El Playón y Güepsa.

En esos procedimientos incautó talonarios, recibos de apuestas y 37 cartones presuntamente utilizados para comercializar juegos ilegales. Según el reporte, uno de los capturados en Vélez registraba antecedentes por el mismo delito en 2024.

La investigación busca llegar a quienes se benefician de las ventas. El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía Santander, aseguró que detrás de estas actividades hay estructuras que utilizan a adultos mayores y personas con discapacidad para generar compasión y facilitar la comercialización.

“Nuestra ofensiva no se limita a capturar a quienes realizan estas ventas; estamos comprometidos con identificar y poner al descubierto a quienes se benefician económicamente de estas prácticas”, afirmó.

La venta ilegal también afecta los recursos para la salud. La Policía recordó que las rifas, el chance y otros juegos requieren autorizaciones y que las rentas de su explotación legal tienen destinación para ese sector. Por eso, llamó a los ciudadanos a verificar la legalidad de las apuestas.