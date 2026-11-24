Incautan más de 42.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Córdoba: dos personas fueron capturadas. Foto: prensa Policía.

Montería

La Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba reportó la captura en flagrancia de dos personas por su presunta responsabilidad en el delito de contrabando y la incautación de 42.825 cajetillas de cigarrillos de la marca Rumba, en la vía nacional Caucasia (Antioquia) – Planeta Rica (Córdoba).

“La rigurosidad de los controles viales desplegados en el corredor permitió detectar los dos vehículos tipo automóvil en los que los capturados transportaban el producto. Al solicitarles la documentación que acreditara su legalidad y/o procedencia, manifestaron no contar con ningún tipo de documento. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y los cigarrillos bajo custodia de la DIAN”, informó el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Darío Montenegro.

Asimismo, detalló que “la mercancía incautada está avaluada en $227.530.595 pesos, lo que representa una significativa afectación a la capacidad logística y económica de las estructuras dedicadas al contrabando, debilita sus fuentes de financiamiento e impide que esta mercancía ilegal llegue a las calles de los municipios del departamento”.

Finalmente, el uniformado resaltó que estos operativos contribuyen a la protección de las rentas departamentales “al contrarrestar la evasión del impuesto al consumo, recursos esenciales para la financiación de programas y proyectos destinados a sectores prioritarios como la salud, la educación, la recreación y el deporte”.

“De igual forma, la comercialización de cigarrillos de contrabando constituye un riesgo para la salud pública, toda vez que estos productos suelen ingresar sin cumplir los controles sanitarios y de calidad exigidos, exponiendo a los consumidores a productos de origen incierto y sin trazabilidad legal”, concluyó.