El narcotraficante colombiano Germán Gonzalo Sánchez, alias ‘El Coleta’, de 53 años, ha fallecido en el hospital de La Paz de Madrid, donde ingresaba en el día de ayer en estado “muy crítico” tras recibir al menos un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el interior de un garaje comunitario del barrio de Valdebebas, en el norte de Madrid.

La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores, que abandonaron el lugar dejando allí dos armas de fuego. Según fuentes policiales consultadas de momento “no hay avances en la investigación” y se busca al autor o autores del crimen.

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La víctima está considerado el principal vínculo entre el narcotráfico colombiano y el gallego.

El recorrido de Sánchez Rey comenzó a consolidarse a mediados de la década de 2000, apoyado en sus orígenes en el municipio de Barrancabermeja (Colombia), donde nació a comienzos de 1973. Con el paso de los años, su capacidad de intermediar entre unos clanes y otros le permitió vincular los intereses del capo Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, con el histórico Clan de los Oubiña, una de las organizaciones de mayor peso en el tráfico de estupefacientes en Galicia. Esta conexión transcontinental transformó las costas del noroeste ibérico en una de las principales puertas de entrada para la cocaína sudamericana.

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