BRASILIA, BRAZIL - SEPTEMBER 14: Former Brazilian President Jair Bolsonaro leaves DF Star Hospital after undergoing a medical procedure on September 14, 2025. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Ton Molina / Fotógrafo autónomo) / Ton Molina

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado de neumonía, después de ser ingresado el viernes pasado en un hospital por una obstrucción intestinal, informaron sus médicos.

El cardiólogo brasilero Caiado explicó durante una rueda de prensa en Brasilia que el estado de salud de Bolsonaro había presentado mejoras desde el viernes, pero que en la tarde del domingo el exmandatario (2019-2022) sufrió escalofríos, dolores y vómitos.

Los médicos le realizaron análisis y detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, aunque apuntaron que esta es menos grave que la identificada durante otro ingreso previo en marzo pasado.

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Pese a la complicación, hubo una mejora en la obstrucción intestinal, el motivo de su ingreso hospitalario, por lo que se descartó una intervención quirúrgica en favor de un tratamiento clínico, informó el cirujano Cláudio Birolini.

Por ahora no hay previsión de alta y el exmandatario permanecerá en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star de Brasilia.

Bolsonaro acumula una serie de hospitalizaciones y operaciones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018, cuando era candidato presidencial.

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El atentado le provocó al líder ultraderechista graves lesiones abdominales y obligó a realizarle una primera intervención quirúrgica de urgencia, seguida de otras operaciones por complicaciones intestinales.

La salud de Bolsonaro fue uno de los argumentos considerados por la Corte Suprema para autorizar el cumplimiento en prisión domiciliaria de su condena por intento de golpe de Estado.

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