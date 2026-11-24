Miguel Antonio Ceballos asume la Rectoría de la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO)
Su llegada representa una oportunidad clave para la proyección de la IBERO, respalada por una trayectoria profesional de más de 35 años que integra la dirección universitaria y la gestión empresarial
La Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) anunció oficialmente la designación del académico y jurista Miguel Antonio Ceballos Arévalo como su nuevo rector.
Con este nombramiento, la institución de educación superior inicia una nueva etapa orientada a consolidar sus cuatro grandes prioridades estratégicas: la calidad académica, la empleabilidad, la proyección social y la internacionalización.
Ceballos asume la dirección de una universidad con más de 50 años de trayectoria, acreditación institucional de alta calidad y una activa presencia en diversas regiones de Colombia.
Su llegada representa una oportunidad clave para fortalecer el desarrollo académico y la proyección de la IBERO, respalada por una trayectoria profesional de más de 35 años que integra la dirección universitaria, la gestión empresarial, el servicio público y las relaciones internacionales y territoriales.
Trayectoria y liderazgo global
El nuevo director es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía con énfasis político de la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
Se ha desempeñado como decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido promotor de iniciativas académicas en la Pontificia Universidad Javeriana y director del Programa Colombia de la Universidad de Georgetown en Washington DC, institución en la que también ejerció como Senior Fellow y profesor de maestría.
En el sector público, ocupó cargos de alta relevancia como viceministro de Justicia y alto comisionado para la Paz.
Guillermo Usechi Velategui, director general de Universidades de Planeta Formación y Universidades para Colombia y Estados Unidos, destacó la llegada de Ceballos y aseguró que su experiencia permitirá seguir consolidando una institución comprometida con la formación de talento y el desarrollo de Colombia.
“Su experiencia y liderazgo, sumados a las capacidades y al alcance global de nuestra red, permitirán seguir consolidando una institución comprometida con la formación de talento y el desarrollo de Colombia y sus regiones”, señaló.
Por su parte, Ceballos expresó su profundo agradecimiento y resaltó el propósito misional de la IBERO y su inclusión para el progreso del país. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir construyendo junto a toda la comunidad universitaria, fortaleciendo la calidad académica, ampliando las oportunidades profesionales de nuestros estudiantes y egresados, y capitalizando el potencial de pertenecer a una red internacional como Planeta Formación y Universidades”, afirmó el nuevo rector.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...