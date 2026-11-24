La Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO) anunció oficialmente la designación del académico y jurista Miguel Antonio Ceballos Arévalo como su nuevo rector.

Con este nombramiento, la institución de educación superior inicia una nueva etapa orientada a consolidar sus cuatro grandes prioridades estratégicas: la calidad académica, la empleabilidad, la proyección social y la internacionalización.

Ceballos asume la dirección de una universidad con más de 50 años de trayectoria, acreditación institucional de alta calidad y una activa presencia en diversas regiones de Colombia.

Su llegada representa una oportunidad clave para fortalecer el desarrollo académico y la proyección de la IBERO, respalada por una trayectoria profesional de más de 35 años que integra la dirección universitaria, la gestión empresarial, el servicio público y las relaciones internacionales y territoriales.

Trayectoria y liderazgo global

El nuevo director es abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Filosofía con énfasis político de la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.

Se ha desempeñado como decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ha sido promotor de iniciativas académicas en la Pontificia Universidad Javeriana y director del Programa Colombia de la Universidad de Georgetown en Washington DC, institución en la que también ejerció como Senior Fellow y profesor de maestría.

En el sector público, ocupó cargos de alta relevancia como viceministro de Justicia y alto comisionado para la Paz.

Guillermo Usechi Velategui, director general de Universidades de Planeta Formación y Universidades para Colombia y Estados Unidos, destacó la llegada de Ceballos y aseguró que su experiencia permitirá seguir consolidando una institución comprometida con la formación de talento y el desarrollo de Colombia.

“Su experiencia y liderazgo, sumados a las capacidades y al alcance global de nuestra red, permitirán seguir consolidando una institución comprometida con la formación de talento y el desarrollo de Colombia y sus regiones”, señaló.

Por su parte, Ceballos expresó su profundo agradecimiento y resaltó el propósito misional de la IBERO y su inclusión para el progreso del país. “Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir construyendo junto a toda la comunidad universitaria, fortaleciendo la calidad académica, ampliando las oportunidades profesionales de nuestros estudiantes y egresados, y capitalizando el potencial de pertenecer a una red internacional como Planeta Formación y Universidades”, afirmó el nuevo rector.

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