Colombia participa en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, en busca de oportunidades de inversión

Arrancó la agenda de la comitiva del gobierno colombiano en Madrid, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que reunirá 22 países, 19 de América Latina y tres de Europa.

La delegación colombiana está encabezada por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez y el canciller, Omar Bula, quienes comenzaron con reuniones claves, una de ellas, con cerca de 400 empresarios e inversionistas que están interesados en las oportunidades de negocio que ofrece el país.

La delegación sostuvo encuentros con representantes del Banco Santander, ProColombia Madrid, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, entre otras; con el propósito de fortalecer las relaciones empresariales y abrir puertas en los mercados internacionales.

Por su parte, el canciller Ómar Bula se reunió también con Ante Lesly David, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, así como con Alexandra Hill Tinoco, canciller de El Salvador y con Raina Forbin, ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Haití, para explorar oportunidades comerciales y fortalecer los incultos diplomáticos del país.

Agenda en la Cumbre

En este encuentro, la comitiva del Gobierno de Abelardo De La Espriella sostendrá reuniones claves para avanzar en acuerdos que generen nuevas oportunidades para el país.

Así mismo, permitirá fortalecer la presencia internacional de Colombia y establecer relaciones que generen beneficios para el país.

La agenda de la comitiva colombiana encuentros bilaterales con países estratégicos, aprovechando que en paralelo, Madrid acogerá el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, un espacio orientado a promover proyectos de inversión, fortalecer los vínculos empresariales y explorar nuevas oportunidades comerciales.

La participación colombiana estará enmarcada en tres ejes específicos: la reconstrucción de alianzas estratégicas, la competitividad económica y tecnológica, y la cooperación internacional al servicio de los intereses nacionales.