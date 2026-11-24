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Diplomático chileno pidió “convicción política” para el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia

Milenko Skoknic Tapia, diplomático chileno y quien representó a su país durante los primeros años de negociación para el acuerdo de paz en Colombia, conversó con 6AM W al cumplirse 10 años desde la firma entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

“Nos gustaría que el acuerdo fuera implementado en un 100%, pero las circunstancias políticas y sociales van modificando el objetivo. No se ha logrado en la totalidad, pero los avances fueron positivos”, indicó.

¿Qué se necesita para el cumplimiento del acuerdo de paz?

Señaló que los gobiernos en Colombia deben entender que el acuerdo “conduce a la paz, a la estabilidad y permite el desarrollo económico del país”, además de la proyección internacional.

“Hay que tener la convicción política de que eso se puede lograr, pero se ha debilitado”, sostuvo.

Creación de la JEP y su demora procesal

Skoknic contó que la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz fue uno de los temas más discutidos y con mayores divergencias en el proceso entre el Estado colombiano y las Farc.

No obstante, señaló que los procesos judiciales toman tiempo. “Uno quisiera que fuera rápida la justicia, pero no puedo juzgar o evaluar por qué se demoraron”.

Escuche la entrevista completa aquí: