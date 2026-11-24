Santa Marta

Desde Santa Marta el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, expresó su rechazo al atentado terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta y manifestó su solidaridad con los habitantes de ese departamento, así como con las autoridades locales.

A través de un pronunciamiento en su cuenta en X, se solidarizó con la gobernadora Rafaela Cortés y el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, al tiempo que condenó el ataque contra la sede del gobierno departamental, señalando que ninguna causa justifica la violencia contra la vida y las instituciones.

“Desde Santa Marta junto a mi gente, expreso mi solidaridad plena con el pueblo del Meta, con la gobernadora Rafaela Cortez y con el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero. Condenamos con firmeza el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta. Ninguna causa justifica la violencia contra la vida y la institucionalidad.

Santa Marta está con Villavicencio y el Meta, nuestro respaldo decidido al señor presidente Abelardo de la Espriella cuando dice que no se puede negociar bajo el terror, solidaridad para con los heridos y sus familias”, dijo el mandatario de los samarios.