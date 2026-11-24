Mi solidaridad plena con el pueblo del Meta: Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta
Un carro bomba estalló la noche de este lunes 23 de noviembre contra la sede de la Gobernación del Meta, ubicada en el parque principal del centro de Villavicencio.
Santa Marta
Desde Santa Marta el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, expresó su rechazo al atentado terrorista perpetrado contra la Gobernación del Meta y manifestó su solidaridad con los habitantes de ese departamento, así como con las autoridades locales.
A través de un pronunciamiento en su cuenta en X, se solidarizó con la gobernadora Rafaela Cortés y el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, al tiempo que condenó el ataque contra la sede del gobierno departamental, señalando que ninguna causa justifica la violencia contra la vida y las instituciones.
“Desde Santa Marta junto a mi gente, expreso mi solidaridad plena con el pueblo del Meta, con la gobernadora Rafaela Cortez y con el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero. Condenamos con firmeza el atentado terrorista contra la Gobernación del Meta. Ninguna causa justifica la violencia contra la vida y la institucionalidad.
Santa Marta está con Villavicencio y el Meta, nuestro respaldo decidido al señor presidente Abelardo de la Espriella cuando dice que no se puede negociar bajo el terror, solidaridad para con los heridos y sus familias”, dijo el mandatario de los samarios.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...