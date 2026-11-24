ESSMAR realiza mantenimientos en la PTAP Mamatoco para optimizar el servicio de acueducto/ ESSMAR

Santa Marta

Las actividades se desarrollan este lunes 23 de noviembre, desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Durante este periodo, la planta se encuentra operando con un caudal aproximado de 400 litros por segundo.

Los trabajos incluyen limpieza de la captación, retiro de sedimentos, adecuaciones en estructuras operativas y lavado de las unidades de potabilización. Debido a estas actividades, algunos usuarios podrían experimentar bajas presiones en el servicio de acueducto en los siguientes barrios:

Santana, Canarias, Sierra Adentro, Los Nogales, Ciudadela, Boulevard de la 19, 20 de Enero, El Pando, Primero de Mayo, Las Américas, María Eugenia, Corea, San Pablo, Pastrana, Manzanares, Bavaria, Santa Catalina, Alcázares, Los Ángeles, Villa del Río, 8 de Febrero, Simón Bolívar, Porvenir, Naranjos, Nuevo Jardín, Cundí, La Esperanza, Pescaíto, Centro Histórico, Bellavista, Los Cocos, Prado, Villa Alejandría, Privilegio y El Mayor.

También podrían registrarse variaciones en Almendros, San Francisco, Olivos, Betania, Juan XXIII, San Carlos, Balcones del Libertador, Caribe Inn, Santa Lucía, Florida, Santa Fe, Portal de la Florida, Tayrona, Paraíso, Nueva Galicia, La Estrella, 20 de Julio, Mercado, Federación, Obrero, Manguitos, Olaya Herrera, Miraflores, Jardín, Libertador, San Pedro Alejandrino, Bolivariana y El Reposo.

De igual manera, podrían presentar bajas presiones Bastidas Alto, Galicia, Bastidas Bajo, Bastidas Manzana 22, 11 de Noviembre, Cantilito, Garagoa, Parques de Bolívar etapas 1, 2, 3 y 4, La Sierra, Ciudad Equidad etapas 1 y 2, Torres del Cisne, Villa del Campo, Rosalía, Tres Puentes, Villa Luz, Altos del Cisne, Cisne, Rodrigo Ahumada, Mamatoco y Boulevard del Río.

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La misma situación podría presentarse en San Fernando, Nacho Vives, San Jorge, Villa Uribe, 17 de Diciembre, Ensenada Juan XXIII, Divino Niño 1, Divino Niño 2, 8 de Diciembre, Fundadores, Chimila 1, Chimila 2, Villa Concha, Galán, Luis R. Calvo, Ondas Pantano, Cardonales, Vista Linda y Altos de Delicia