Air-e explicó por qué subirá $76 el kilovatio de energía a partir de diciembre en el Caribe. Foto del archivo

El agente especial de Air-e, Ramiro Castilla Andrade, explicó las razones del nuevo ajuste en la tarifa de energía que comenzará a aplicarse en las facturas de los usuarios regulados a partir de diciembre de 2026, en medio de las inquietudes generadas por el costo del servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El funcionario aclaró que el incremento será de $76 por kilovatio hora frente al periodo anterior y rechazó las versiones sobre un supuesto aumento de mil pesos. “No es cierto que la tarifa de Air-e se haya incrementado en mil pesos. La tarifa que regirá para los usuarios regulados que sean facturados a partir del próximo mes de diciembre subió 76 pesos con respecto al período anterior”, manifestó.

Castilla explicó que el ajuste responde principalmente al incremento del cargo de restricciones, componente que reconoce los mayores costos de la generación térmica necesaria para garantizar el suministro de electricidad en el país. Según indicó, los componentes de comercialización y distribución, que están bajo la gestión directa de la empresa, registraron disminuciones.

El agente especial también relacionó el comportamiento de los precios con las condiciones del mercado energético y el fenómeno de El Niño. Señaló que Air-e compra más del 40 % de la energía que necesita a través de la bolsa, por lo que está expuesta a las variaciones de los precios en ese mecanismo.

“Sin las medidas del Gobierno estaríamos hablando de una situación completamente diferente. El costo de la generación hubiese alcanzado valores cercanos a los mil cuatrocientos pesos, mientras que hoy compramos alrededor de los setecientos pesos”, sostuvo Castilla, al defender el efecto de las medidas regulatorias adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Finalmente, el representante de la empresa intervenida aseguró que continúan las gestiones con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos para buscar alternativas que reduzcan la exposición de Air-e a las compras de energía en bolsa y permitan mayor estabilidad en las tarifas que pagan los usuarios.