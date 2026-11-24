La cantante argentina Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul están cada vez más cerca de convertirse en marido y mujer. La pareja ya tiene fecha para su matrimonio, luego de que el deportista compartiera un mensaje que despertó la emoción de sus seguidores.

A través de una publicación en sus redes sociales, De Paul escribió: “En un mes me caso”, una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y permitió conocer cuándo se realizará el esperado enlace.

El mensaje fue publicado el pasado jueves 19 de noviembre, por lo que, de acuerdo con esa cuenta regresiva, la boda estaría prevista para el sábado 19 de diciembre.

La relación entre Tini y Rodrigo De Paul ha estado bajo la atención del público desde que se hizo conocida. Ambos han protagonizado diferentes momentos de su historia sentimental, entre separaciones y reconciliaciones, hasta consolidar nuevamente su relación.

Ahora, la pareja se prepara para dar un nuevo paso en su historia de amor. Mientras se acerca la fecha, sus seguidores están pendientes de los detalles de una celebración que promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados del entretenimiento argentino.