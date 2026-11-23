Este lunes se confirmó el lanzamiento de “Timberlake”, un nuevo documental de cuatro partes sobre la vida y la carrera de Justin Timberlake, dirigido por Fisher Stevens, ganador de un premio de la Academia.

¿Cuándo y por dónde se estrenará?

La serie se estrenará a nivel mundial en Apple TV+ el viernes 11 de diciembre con los dos primeros episodios; el tercer episodio llegará el viernes 18 de diciembre, y el desenlace, el miércoles 23 de diciembre de 2026.

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¿Qué se puede ver en este primer adelanto?

“Estoy seguro de que van a volver atrás y ver estos momentos increíblemente tiernos y divertidos de mi infancia”, dice Timberlake en voz en off, mientras el tráiler muestra un fragmento en el que, siendo adolescente, enseña un póster de Janet Jackson en la pared de su habitación; “y también algunas cosas de las que resulta muy difícil hablar”, añade, dando paso a imágenes de él junto a Spears.

El tráiler incluye varias secuencias en las que aparecen Spears y Jackson, así como Timberlake con su esposa, Jessica Biel, entre otras personas.

“Con franqueza, reflexión y revelaciones, Timberlake se sienta a hablar sobre los triunfos que lo convirtieron en un éxito a nivel mundial, su perspectiva personal más allá de los titulares y los desafíos que ha enfrentado tras bastidores”, señala el anuncio.

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¿De qué hablará y qué mostrará el documental?

“Dirigida por Fisher Stevens, ganador de un premio de la Academia por ‘The Cove’ y ‘Beckham’, la serie abarca tres décadas de música y cultura popular e incluye material de archivo nunca antes visto, además de entrevistas exclusivas con familiares, amigos y colaboradores”, agrega.

El documental profundizará en la infancia de Timberlake, su trayectoria profesional, sus años en el grupo NSYNC y su relación con Britney Spears, además de la controversia en torno al “fallo de vestuario” ocurrido durante su actuación junto a Janet Jackson en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en el 2004.

Vea el tráiler a continuación: