Una visión compartida de región

Juan Carlos Coy, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, destacó el potencial económico del departamento y la necesidad de convertirlo en oportunidades de desarrollo para sus municipios. “Tenemos una fortuna inmensa, producimos cerca del 30 % del PIB nacional, con eso debemos generar mecanismos de desarrollo”, afirmó. Entre sus apuestas mencionó la creación de un puerto seco que permita reconectar a Girardot y fortalecer la competitividad logística del departamento.

Juan Carlos Coy, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, abrió su discurso destacando las oportunidades de la región en materia de movilidad. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Carlos Coy, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, abrió su discurso destacando las oportunidades de la región en materia de movilidad. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Al abordar el aprovechamiento del Regiotram de Occidente, Coy señaló que Madrid debe reorganizar su territorio mediante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y mejorar sus equipamientos de movilidad. El municipio contará con dos estaciones del tren de cercanías, por lo que considera fundamental garantizar su integración con otros sistemas de transporte. “Para el 2030 es un requisito esencial que los madrileños puedan ingresar con un solo pago del Regiotram al Metro de Bogotá”, explicó. Según indicó, esta articulación permitiría mejorar el acceso a la educación y el empleo mediante alternativas de transporte eficientes y sostenibles.

Por su parte, Carolina Español, secretaria de Prospectiva e Integración Territorial de la Gobernación de Cundinamarca, insistió en que los proyectos de movilidad deben entenderse como herramientas de desarrollo que van más allá del transporte de pasajeros y mercancías. “No hay que concentrarnos solo en la solución de infraestructura, sino en una instancia de decisión conjunta continua”, señaló. También llamó la atención sobre la necesidad de planificar el crecimiento urbano, atender las nuevas demandas de vivienda y garantizar la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, invitó a los municipios a construir espacios de decisión compartida para avanzar en una visión metropolitana.

Carolina Español, secretaria de Prospectiva e Integración Territorial de la Gobernación de Cundinamarca, recalcó el papel de la inversión en movilidad como habilitadora de desarrollo territorial. | Foto: Caracol Radio Ampliar Carolina Español, secretaria de Prospectiva e Integración Territorial de la Gobernación de Cundinamarca, recalcó el papel de la inversión en movilidad como habilitadora de desarrollo territorial. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Desde Funza, el concejal Omar Gamboa identificó tres retos para mejorar la conectividad municipal: articular los sistemas de transporte público en trayectos y tarifas, organizar el uso de las vías para vehículos pesados y livianos, y fortalecer la conexión con Bogotá. Sobre la ampliación de la calle 63, destacó la gestión predial como uno de los principales aspectos que deben resolverse para agilizar su ejecución. “Es importante que hoy articulemos a todos los entes para generar los trayectos viales que tanto necesitamos”, concluyó.

Omar Gamboa, concejal de Funza, insistió en la articulación de sistemas de transporte con tarifas unificadas para conseguir un avance sólido en la movilidad de la Sabana Occidente. | Foto: Caracol Radio Ampliar Omar Gamboa, concejal de Funza, insistió en la articulación de sistemas de transporte con tarifas unificadas para conseguir un avance sólido en la movilidad de la Sabana Occidente. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Territorios caminables, ciclables y conectados

La conversación sobre movilidad regional continuó con la intervención de Freddy Sarmiento, experto en Transporte de la Universidad Nacional de Colombia, quien abordó la importancia de integrar los desplazamientos a pie y en bicicleta con los sistemas de transporte público. “El objetivo es construir una red integrada y activa de transporte en la región”, explicó. Para ello, insistió en que la planeación no debe concentrarse en un solo medio de transporte, sino reconocer las necesidades de todos los actores viales.

Sarmiento también señaló que los desplazamientos diarios entre Bogotá y los municipios de Sabana Occidente se concentran en corredores como las calles 13 y 80, donde confluyen distintos modos de transporte y persisten desafíos de seguridad vial. Frente a esto, destacó el valor de iniciativas como TransMiBici y la necesidad de conectar las ciclorrutas de Bogotá con las redes de los municipios vecinos. Para el experto, mejorar andenes, cruces seguros, arborización y estaciones intermodales hace parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia una movilidad más accesible.

Freddy Sarmiento, experto en Transporte, Hizo un repaso detallado del valor de los peatones y ciclistas en la movilidad regional y las iniciativas que pueden potenciar su crecimiento. | Foto: Caracol Radio Ampliar Freddy Sarmiento, experto en Transporte, Hizo un repaso detallado del valor de los peatones y ciclistas en la movilidad regional y las iniciativas que pueden potenciar su crecimiento. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Para concluir, planteó que la región tiene la oportunidad de aprovechar la infraestructura existente para reducir la dependencia del automóvil, integrar el Regiotram con la bicicleta y la caminata, y disminuir las emisiones contaminantes. “La movilidad del futuro no se mide por la velocidad de los vehículos, sino por la facilidad con la que las personas pueden transportarse aprovechando los diferentes modos de transporte”, afirmó. Una visión que pone en el centro la accesibilidad y la integración como condiciones para el desarrollo de la Sabana Occidente.