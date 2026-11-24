El foro Sabana Occidente en Movimiento reunió a las instituciones de la región y a expertos en transporte y movilidad para discutir el siguiente paso de la conexión de Bogotá y sus municipios circundantes. | Foto: Caracol Radio

“En esta región neurálgica de Colombia se concentran algunos de los desafíos que más impactan el desarrollo del país, entre ellos, el progreso de sus ciudades intermedias”. Con esta observación, el foro fue instalado con la intervención de Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media.

Según Santos, la vía para garantizar avances en la conectividad del transporte de cada municipio que compone esta región está clara: “Lo que está viviendo la conectividad de esta región es intolerable. Para los municipios de la Sabana Occidente no basta con crecer si no entendemos cómo nos organizamos”.

Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, invitó a entender el valor del desarrollo social que puede traer una buena movilidad regional. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Santos Rubino, director de Contenidos de Prisa Media, invitó a entender el valor del desarrollo social que puede traer una buena movilidad regional. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Además, hizo un llamado a que todos los actores, entre instituciones nacionales, regionales y entidades del sector privado, se involucren en la labor de desembotellar las conexiones dentro de Cundinamarca. Todo en favor de la competitividad de las empresas y la industria que allá operan.

Proyectos de alto impacto como El Metro de Bogotá, el Regiotram de occidente y la ampliación del aeropuerto El Dorado, formaron parte del discurso de Santos. Con respecto a varios de ellos y su valor en cuanto a conectividad en el transporte, invitó a los liderazgos locales a demostrar su capacidad para lograr acuerdos acerca de cuáles son las prioridades de la región.

“Hay que entender qué significa ese desarrollo que traen los nuevos proyectos de infraestructura y los modelos de innovación, incentivos y financiamiento que inviten al sector privado a participar en estos proyectos”, concluyó. Con esto dicho, queda claro que los diagnósticos y diseños para el mejoramiento de la movilidad regional existen y el enfoque, en este momento, debe ser cómo se hará, con qué recursos y quien va a participar.

Movilidad para el desarrollo integral

La región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca se hizo presente con la conferencia dada por su director Luis Felipe Lota, quien destacó el crecimiento demográfico de los distintos municipios que componen al territorio y el crecimiento de la demanda que ejerce la población en múltiples frentes gracias a ello. “Hoy, como Área Metropolitana, estamos en el top 30 de aglomeraciones urbanas en el mundo”, añadió.

Luis Felipe Lota, director de Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, hizo un diagnóstico profundo del estado de la movilidad en la región. | Foto: Caracol Radio Ampliar Luis Felipe Lota, director de Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, hizo un diagnóstico profundo del estado de la movilidad en la región. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En su discurso, Lota identificó los principales problemas que afectan la movilidad regional: la gobernanza en esta materia, la gestión de la infraestructura crítica y la hiperconcentración poblacional en los municipios. Entre los retos prioritarios destacó la necesidad de mejorar la articulación del transporte público y optimizar la logística de carga que entra y sale de Bogotá. Para ello, señaló la importancia de intervenir corredores estratégicos como las calles 13 y 80. Además, recordó que la región registra cerca de 16,5 millones de viajes diarios entre Bogotá y Sabana Occidente, por lo que “hay que articular toda la movilidad de la región metropolitana” y construir un transporte público acorde con las necesidades de cada territorio.

La logística también ocupó un lugar central en su intervención. Lota señaló que Funza, Mosquera y Cota concentran una parte importante de los parques logísticos de la región, pero enfrentan dificultades en la distribución de mercancías que afectan la seguridad alimentaria. “Tenemos un 35 % de sobrecostos en seguridad alimentaria por logística y desperdicio”, indicó. Frente a esta problemática, explicó que trabajan en un Sistema de Abastecimiento de la Región Agroalimentaria para optimizar la distribución de alimentos y reducir estas ineficiencias.

Frente al crecimiento demográfico, el director recordó que entre 1997 y 2024 la región aumentó su población en una proporción equivalente al tamaño de Bogotá. “Crecimos lo equivalente al tamaño de Bogotá en los últimos años”, señaló y planteó la necesidad de estructurar mejor el uso del suelo y la prestación de servicios públicos. Asimismo, destacó que las relaciones entre los municipios son tan fuertes como las que cada uno mantiene con la capital. A partir de un diagnóstico que identificó 85 problemas estructurales, la entidad definió tres líneas de transformación: mejorar las condiciones cotidianas de movilidad, bienestar y seguridad; avanzar en soluciones para el futuro inmediato, y construir un modelo de movilidad sostenible a largo plazo.

Entre los proyectos que hacen parte de esta agenda se encuentran: el Plan de Movilidad de Soacha (que se estructura a partir la su extensión de Transmilenio), la Tercera Línea del Metro de Bogotá, la fase IV de TransMilenio Soacha y el intercambiador de la calle 80. Con esto, Lota planteó que el desarrollo de la región Metropolitana depende de superar las dificultades de coordinación entre sus municipios y avanzar en dos frentes: la integración del transporte público y la optimización de la logística regional. El reto consiste en reconocer que la movilidad de Bogotá y Cundinamarca funciona como un sistema interconectado que requiere planificación conjunta y una visión de largo plazo.