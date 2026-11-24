Organizaciones de mujeres convocan plantones y una velatón en rechazo a la violencia de género en Barranquilla y municipios del Atlántico.

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Los plantones se llevarán a cabo en diferentes edificios gubernamentales de la ciudad exigiendo a las autoridades celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de los más de 80 crímenes de mujeres que se han registrado en el departamento.

Asimismo, el próximo 25 de noviembre a las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo en la Plaza de la Paz una velatón en donde también se dará lugar a un espacio de reflexión y solidaridad.

Por su parte el Personero Distrital de Barranquilla, Miguel Alzate, aseguró que la mayoría de los homicidios registrados contra las mujeres, en Barranquilla y el Atlántico, obedece a que son instrumentalizadas por bandas criminales

“Las cifras no mejoran a pesar del gran esfuerzo que viene haciendo toda la institucionalidad para contrarrestar estas cifras. Para el caso del Departamento del Atlántico debemos señalar que lo que está llevando a este indicador alto de homicidios de mujeres es la instrumentalización que hacen de ellas las bandas criminales. Lastimosamente se han visto sujetas o sometidas al andamiaje de este tipo de bandas”.

Cifra de mujeres asesinadas.

En lo corrido del año 2026, al menos 81 mujeres han sido asesinadas en el departamento del Atlántico, según registros de organizaciones sociales y autoridades. Solo en Barranquilla, han sido asesinadas 36 mujeres, de las cuales, cuatro de estas, fueron consideradas como feminicidios.

El personero sostuvo que, por el sistema judicial en el país, las mujeres cuando se atreven a denunciar son revictimizadas por la forma como está trazada la ruta de atención.