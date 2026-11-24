La Asamblea Departamental del Atlántico aprobó este martes, en segundo debate, el proyecto de ordenanza mediante el cual se establece el Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversiones del departamento para la vigencia fiscal 2027, por un monto de $2.623.855.528.816.

El presidente de la Asamblea Departamental del Atlántico, Estéfano González, reconoció el compromiso y la responsabilidad de los diputados durante el estudio del proyecto, al tiempo que destacó la importancia de contar con las herramientas financieras necesarias para dar continuidad a las inversiones estratégicas, fortalecer los programas sociales y seguir impulsando la transformación del departamento y el bienestar de los atlanticenses.

Juan de Acosta, escenario de la cuarta sesión descentralizada del año

Durante la sesión, el presidente de la Asamblea, Estéfano González, anunció que este jueves 26 de noviembre la corporación realizará una sesión descentralizada en el municipio de Juan de Acosta, dando continuidad a la agenda de trabajo territorial promovida durante este año para acercar la Asamblea a las comunidades.

Luego de las jornadas realizadas en Luruaco, Baranoa y Repelón, la corporación llegará a la zona costera del departamento con el propósito de escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de sus habitantes y generar espacios de interlocución entre las comunidades y el Gobierno departamental.

Con esta jornada, la Asamblea completará cuatro sesiones descentralizadas durante 2026, dos de ellas en el actual periodo de sesiones ordinarias, fortaleciendo su presencia institucional en los municipios del Atlántico.