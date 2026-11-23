La incertidumbre rodea el paradero de Gabriel Alberto Cárdenas Morales, estudiante de Ingeniería de Sistemas con beca en la Universidad de los Andes, desaparecido en Bogotá desde el pasado jueves 19 de noviembre. Su madre, Viviana Morales Puentes, ha denunciado falta de celeridad en las labores investigativas y pide acciones urgentes para dar con su ubicación.

Según los familiares, el joven salió de su residencia en Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy, para cumplir con su jornada académica. Al ir ajustado de tiempo, solicitó una motocicleta por medio de una aplicación de transporte.

En el camino, Gabriel mantuvo comunicación con su padre para informar sobre su avance y avisar que estaba próximo o que ya había llegado a las inmediaciones de la institución educativa.Sin embargo, los controles de ingreso de la universidad no registraron su entrada al campus y, poco después, su teléfono celular dejó de emitir señal.

Pistas y recorridos de búsqueda

Viviana Morales, madre del menor, ha expresado su inconformidad a lo que considera una respuesta lenta por parte de las autoridades, advirtiendo que hay videos por revisar, registros digitales —entre ellos un pago por Nequi asociado al viaje— y rastreos pendientes sin que se comuniquen resultados concretos. Asimismo, indicó que allegados adelantaron recorridos por áreas cercanas el sábado 21 de noviembre con apoyo de carabineros de Monserrate.

Paralelamente, la familia ha indagado versiones de transeúntes que aseguran haber visto a un muchacho de características parecidas caminando desorientado en los alrededores del centro comercial Mallplaza. Frente a esos relatos, la madre ha planteado la duda sobre si su hijo pudo haber sido víctima de alguna sustancia o situación que alterara su estado, aunque no acusa a nadie en concreto y busca aclarar qué sucedió tras bajarse de la moto.

Datos para identificarlo y líneas de contacto

En medio de la difusión de una Alerta Rosa, sus parientes señalan que Gabriel es de contextura delgada, que su estatura ronda 1,73 o 1,75 metros, es de tez clara, ojos cafés y cabello castaño oscuro crespo, con un piercing en la ceja derecha. Vestía pantalón azul petróleo, chaqueta y tenis negros, y llevaba un morral negro.

Su madre ha reiterado el llamado para que el joven regrese a casa, también ha implorado a quien sepa de él o lo tenga retenido que lo devuelva sano o comunique de su paradero de inmediato, resaltando que era un joven puntual y atento a avisar sobre sus desplazamientos. Quienes cuenten con información útil pueden reportarla a la línea 123 de la Policía Nacional o a la 122 de la Fiscalía General de la Nación.