De acuerdo con el balance de gestión de 2026 de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, el acompañamiento a 120 empresas permitió que 320 personas con discapacidad obtuvieran un puesto de trabajo en lo corrido del año. Esta iniciativa hace parte de las dinámicas de vinculación y fomento productivo que involucran a más de 112.000 empleadores afiliados.

A su vez, el reporte detalla otros indicadores de actividad empresarial y formación para el trabajo en 2026. Entre ellos se cuenta la participación de 2.138 empresas en programas del modelo Universidad-Empresa con UCompensar, institución que alcanzó su primer año de apertura de campus universitario con un crecimiento del 7 % en matrículas, así como la realización de nueve ruedas de negocios que generaron expectativas comerciales por más de 27.000 millones de pesos y seis misiones internacionales formativas y comerciales con destinos como China, España, Alemania, Chile y Estados Unidos.

La entidad afirma que las cifras presentadas en el balance evidencian el comportamiento de la empleabilidad incluyente, la articulación entre academia y sector productivo y la generación de oportunidades comerciales para empresas de distintos tamaños y sectores en medio del panorama económico de 2026.