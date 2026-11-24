Inclusión laboral: 320 personas con discapacidad consiguieron empleo en 120 empresas durante 2026
Compensar informó que el acceso al empleo formal para personas con discapacidad registró movimientos concretos en el sector productivo durante este año.
De acuerdo con el balance de gestión de 2026 de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar, el acompañamiento a 120 empresas permitió que 320 personas con discapacidad obtuvieran un puesto de trabajo en lo corrido del año. Esta iniciativa hace parte de las dinámicas de vinculación y fomento productivo que involucran a más de 112.000 empleadores afiliados.
A su vez, el reporte detalla otros indicadores de actividad empresarial y formación para el trabajo en 2026. Entre ellos se cuenta la participación de 2.138 empresas en programas del modelo Universidad-Empresa con UCompensar, institución que alcanzó su primer año de apertura de campus universitario con un crecimiento del 7 % en matrículas, así como la realización de nueve ruedas de negocios que generaron expectativas comerciales por más de 27.000 millones de pesos y seis misiones internacionales formativas y comerciales con destinos como China, España, Alemania, Chile y Estados Unidos.
La entidad afirma que las cifras presentadas en el balance evidencian el comportamiento de la empleabilidad incluyente, la articulación entre academia y sector productivo y la generación de oportunidades comerciales para empresas de distintos tamaños y sectores en medio del panorama económico de 2026.