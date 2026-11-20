Colombia

Colombia depende cada vez más del gas natural importado para cubrir el consumo interno. Esta situación genera preocupación por el aumento de los costos y los riesgos que podría enfrentar el país ante una interrupción del suministro internacional, advirtió Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, durante el Congreso Nacional de Estaciones de Servicio SOMOS UNO 2026, en Cartagena.

El Congreso Nacional de Estaciones de Servicio SOMOS UNO 2026 se realiza el 19 y 20 de noviembre en Cartagena y reúne a representantes del sector de distribución de combustibles y expertos para discutir los desafíos del abastecimiento, la sostenibilidad y la actividad energética en Colombia.

Durante su intervención, Acosta señaló que el país perdió la autosuficiencia en gas natural, después de haber contado durante varias décadas con producción suficiente para atender su demanda. Según explicó, cerca del 40 % del gas que consume Colombia actualmente proviene del exterior.

“Peor que depender del petróleo y del gas es depender de la importación de hidrocarburos”, afirmó el exministro, al referirse a la vulnerabilidad que representa para el país estar sujeto a los precios y a las condiciones del mercado internacional.

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Las cifras del sector muestran el crecimiento de esta dependencia. En septiembre de 2026, Colombia importó un promedio de 415,8 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, el volumen más alto registrado hasta ese momento. Estas compras representaron el 37,1 % de la demanda nacional, de acuerdo con datos del Gestor del Mercado de Gas Natural recopilados por Campetrol.

Acosta también advirtió sobre el aumento del precio del combustible importado. Durante su exposición señaló que el valor de referencia pasó de aproximadamente 13 a 26 dólares, lo que incrementa los costos que debe asumir el país para garantizar el suministro.

Producción nacional de gas Ampliar Producción nacional de gas Cerrar

El exministro explicó que esta dependencia no solo representa un desafío económico. También expone a Colombia a situaciones externas, como conflictos internacionales, dificultades en las rutas de transporte y problemas en la infraestructura de los países proveedores. Por eso, insistió en la importancia de fortalecer la producción nacional y diversificar las fuentes de abastecimiento.

La discusión sobre la seguridad energética también incluyó la necesidad de contar con mayores reservas e infraestructura de almacenamiento para responder ante posibles interrupciones del suministro. En ese sentido, durante el encuentro se abordaron alternativas para mejorar la capacidad de respuesta del país.

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