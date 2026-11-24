El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció que el Gobierno prepara dos nuevas jornadas de la estrategia Milagro Week, que se realizarán en marzo de 2027 en Madrid, España, y en octubre en Emiratos Árabes Unidos. La expectativa es que, sumadas a la primera edición realizada en Nueva York, permitan atraer inversiones por más de 120.000 millones de dólares.

Durante el lanzamiento de la iniciativa Manos a la Empresa, en Barranquilla, el funcionario destacó los resultados de la primera jornada y aseguró que este modelo busca generar confianza entre los inversionistas internacionales para que lleven sus capitales a Colombia.

“La Milagro Week en Nueva York fue un éxito rotundo. Es un nuevo modelo de vender a nuestro país. 43.000 millones de dólares”, afirmó Gómez Amín.

El ministro sostuvo que la convocatoria superó las expectativas iniciales, pues estaban preparados para recibir a 500 inversionistas, pero llegaron 1.700 personas interesadas en invertir en el país.

“Estábamos preparados para recibir 500 inversionistas y los dos días llegaron 1.700 personas con cheques, porque aman a nuestro país, porque Colombia está listo para recibirlos con los brazos abiertos”, manifestó.

Sobre las próximas jornadas, confirmó que la segunda se realizará en Madrid, en marzo, y la tercera en Emiratos Árabes Unidos, en octubre, con el acompañamiento del vicepresidente. La expectativa del Gobierno es que las tres ediciones permitan movilizar recursos por cerca de 500 billones de pesos.

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Seguridad jurídica y física, prioridades para atraer inversión

Durante su intervención, Gómez Amín también insistió en que la seguridad es un factor determinante para generar confianza en los empresarios y atraer nuevos capitales. En ese sentido, anunció que el Gobierno buscará incorporar garantías de seguridad jurídica por 30 años para los inversionistas, a través del Plan Nacional de Desarrollo y el mecanismo RUGE.

“Vamos en el Plan Nacional de Desarrollo a través de RUGE, no solamente a dar incentivos para que llegue nueva inversión a nuestro país, sino que vamos a dar seguridad jurídica 30 años para que la inversión se blinde en este país, que no pueda llegar nadie a cambiar las reglas de juego a última hora”, explicó.

El ministro también destacó la necesidad de recuperar el control territorial y garantizar condiciones de seguridad para empresarios y trabajadores, al señalar que esta es una de las prioridades del Gobierno.