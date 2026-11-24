La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció que el Gobierno avanza en la estructuración del proyecto que permitirá construir la doble calzada para mejorar la conexión vial entre Barranquilla y Cartagena. La funcionaria aseguró que ya se contrató la elaboración de los estudios y diseños, por lo que espera que la iniciativa pueda avanzar rápidamente una vez se cumplan los requisitos legales.

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“Estamos muy cerca de poder anunciar, como Dios manda”, expresó Noguera al referirse a este proyecto, que dependerá de la reforma a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), la cual será incluida en el Plan Nacional de Desarrollo.

La ministra explicó que actualmente se adelanta la estructuración de una adición al contrato de concesión existente, teniendo en cuenta que hasta el momento no se han incorporado nuevas obras a este proyecto vial.

Estudios y diseños ya están en marcha

De acuerdo con la funcionaria, existe un margen de adición del 50% a la concesión, que permitiría incorporar las obras de doble calzada una vez entre en vigencia la reforma a la Ley de APP.

“Ya la estructuración se contrató, ya se está realizando, ya hay diseños y estudios en fase 3, de tal forma que esto será muy rápido”, manifestó.

Noguera señaló que la expectativa es poder avanzar durante el próximo año, aunque aclaró que los tiempos dependerán del marco legal que permita realizar las modificaciones contractuales necesarias.

Finalmente, la ministra se mostró confiada en que el proyecto pueda concretarse y destacó que el adelanto de los estudios y diseños permitirá ganar tiempo para materializar las obras que mejorarían la conexión entre Barranquilla y Cartagena.