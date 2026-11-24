Santa Marta se prepara para recibir más de 14.000 cruceristas entre diciembre y enero. Foto: Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta se alista para recibir a más de 14.000 pasajeros de cruceros durante los próximos meses. Para ello, la Alcaldía realizó una mesa interinstitucional con autoridades y representantes del sector turístico, en la que se definieron acciones para organizar la atención de los visitantes.

Entre las medidas previstas están el refuerzo de la Policía de Turismo y la Armada Nacional, los controles al espacio público, la limpieza de las calles y la regulación de la movilidad en sectores como el Centro Histórico, Taganga, Quebrada Valencia y el corredor turístico hacia el Parque Tayrona.

De acuerdo con la programación del Puerto de Santa Marta, están previstas 14 recaladas adicionales entre lo que resta de noviembre y enero: seis en diciembre y cinco en enero. El próximo arribo será el del crucero Aidadiva, este jueves 26 de noviembre, con capacidad para 2.050 pasajeros.

Como parte del plan, el Cuerpo de Rescate Especial Voluntario Colombia dispondrá de cerca de tres biciparamédicos, equipados con elementos de atención prehospitalaria, para responder ante posibles emergencias médicas en diferentes sectores del Centro Histórico.

La administración distrital también hizo un llamado a comerciantes y residentes para mantener limpios los espacios públicos y respetar los horarios de recolección de basuras. Además, anunció controles y posibles sanciones, con apoyo del Dadsa y la Policía Ambiental, a quienes incumplan las normas sobre disposición de residuos.