El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estos son los datos de desplazamiento y afectaciones en Colombia tras el terremoto, según OIM

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reveló este lunes, 23 de noviembre, un informe sobre desplazamiento interno en Colombia luego del terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026.

Señalan que una Encuesta de Necesidades de Hogar de la entidad, que se hizo en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle, muestra que el 36% de los afectados por el movimiento telúrico se desplazó dentro del mismo municipio donde tenían su residencia.

El 40% de los hogares que se vieron obligados a trasladarse por el terremoto depende de familiares o servicios comunitarios para su alojamiento, el 38% ahora vive en viviendas alquiladas, mientras que el 11% reside en lugares improvisados.

Detalla el informe que, de las personas desplazadas por las afectaciones del terremoto, el 51% espera regresar a su vivienda y el 11% tiene intenciones de migrar a otro país, especialmente a países como Ecuador, España y Venezuela.

¿Cuáles son los servicios más afectados tras el terremoto?

La población consultada señaló afectaciones a sus bienes y servicios por el terremoto:

Pérdida de objetos personales o del hogar: 54%

Pérdida total o parcial de vivienda: 52%

Interrupción de servicios básicos: 39%

Interrupción de actividades regulares: 23%

Pérdida de cultivos y/o animales: 10%

Reducción en disponibilidad de agua: 9%

Restricción de movilidad: 7%

Interrupción de servicios de salud: 6%

Este es el informe completo de la OIM: