A partir del primero de diciembre de 2026, Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirá la operación y el mantenimiento del alumbrado público de Bogotá durante los próximos 10 años, en reemplazo de Enel, que ha estado a cargo del servicio desde 1997.

El cambio busca modernizar la iluminación de la ciudad, reducir los tiempos de reparación y convertir los postes en puntos de conexión para tecnologías relacionadas con seguridad, movilidad y monitoreo ambiental.

Armando Ojeda Acosta, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó que la selección de EPM se dio después de consultar a varias empresas del sector, entre ellas el Grupo Energía de Bogotá, Emcali y K-yena, de Barranquilla.

Según el funcionario, la propuesta de EPM obtuvo la mejor evaluación porque ofreció más cuadrillas disponibles para atender daños, menores tiempos de respuesta y mejores costos en el suministro de energía.

¿Qué cambiará con el nuevo operador?

Uno de los principales compromisos es modernizar más de 100.000 luminarias durante los primeros dos años. La renovación contempla reemplazar las luces antiguas por tecnología LED, que permite consumir menos energía y mejorar la iluminación de calles y espacios públicos.

También se instalarán nodos de telegestión, dispositivos que permitirán controlar las luminarias de manera remota desde un centro de operaciones. Con esta tecnología será posible identificar fallas y gestionar el encendido y apagado de las luces sin depender únicamente de los reportes de los ciudadanos.

El proyecto contempla instalar más de 100.000 de estos nodos durante los próximos 10 años. Además, los postes podrán incorporar sensores para recoger información ambiental y apoyar tareas relacionadas con seguridad y movilidad.

¿Qué pasará con la infraestructura de Enel?

Aunque EPM será el nuevo operador, el cambio no significa que Bogotá pase a ser propietaria de todos los postes y luminarias. Una parte importante de esa infraestructura todavía pertenece a Enel. Por eso, el Distrito tendrá que pagar por su utilización mientras avanza en un proceso para determinar las condiciones de adquisición de esos elementos.

Ojeda explicó que actualmente se adelanta una revisión de inventarios y una liquidación de los acuerdos anteriores. El nuevo esquema contempla un contrato de arrendamiento con Enel, pero también establece la posibilidad de que Bogotá compre esa infraestructura.

El funcionario aseguró que las inversiones que se realicen en adelante permitirán que los nuevos elementos adquiridos sean propiedad del Distrito.

¿El cambio tendrá un costo adicional para los ciudadanos?

El director de la UAESP aseguró que la contratación de EPM no representará un mayor costo para los usuarios por el cambio de operador y que las eficiencias del nuevo modelo permitirán mejorar el servicio.

Sin embargo, el proyecto cuenta con una fuente de financiación adicional, una sobretasa de alumbrado público aprobada por el Concejo de Bogotá, que se cobrará durante 10 años a través del impuesto predial y no en la factura de energía.

Los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 tendrán una tarifa de 0,4 por mil sobre la base gravable del inmueble. Los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, excepto los predios cuya base gravable supere las 20.000 UVT. Los predios comerciales, industriales y financieros tendrán una tarifa de 1 por mil.

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De esta manera, aunque el cambio de operador no implica un aumento en la tarifa de energía eléctrica, sí existe un nuevo aporte tributario para determinados propietarios de inmuebles.

La transición comenzará el primero de diciembre, cuando EPM asuma la operación. Mientras tanto, la UAESP tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los contratos y las inversiones previstas para transformar el alumbrado público de la capital.