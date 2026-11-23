El cineasta estadounidense Steven Spielberg adaptará la novela del género del oeste “The Heart in Winter”, de Kevin Barry.

¿Quiénes serán los protagonistas?

La cinta estará protagonizada por Jessie Buckley, Cillian Murphy y Mark Rylance.

¿Quién será el director y guionista?

Spielberg asumirá la dirección, mientras que el guion estará a cargo del ganador de Oscar, Paul Thomas Anderson.

¿Sobre qué trata la novela original?

La novela de Barry, publicada en 2024, sigue al poeta irlandés Tom Rourke, quien se enamora de Polly Gillespie, la recién casada esposa del capataz de la mina de su localidad.

Juntos, emprenden un viaje hacia San Francisco, seguidos de cerca por un grupo de hombres armados.

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¿Cuándo será estrenada?

El estreno de la película está previsto para 2028.

¿Quiénes se reencuentran en esta película?

Este romance ambientado en el Oeste supone también el reencuentro entre Spielberg y Buckley.

El tres veces ganador del Óscar produjo “Hamnet” de 2025, de Focus, película por la cual Buckley obtuvo el premio de la Academia a la mejor actriz.

Paul Thomas Anderson

Anderson llega tras el éxito de “Una batalla tras otra”, que se alzó con seis estatuillas en la edición de 2025 de los Óscar, incluida su primera estatuilla a la mejor dirección.

“The Heart in Winter” es la primera película que Anderson escribe sin ejercer, además, como director.

Jessie Buckley

Recientemente, Buckley protagonizó junto a Christian Bale la cinta “¡La novia!”, dirigida por Maggie Gyllenhaal.

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Entre sus próximos proyectos figuran “Hold on to Your Angels”, junto a Paul Mescal, y “Tres hermanas incestuosas”, con Josh O’Connor, Dakota Johnson y Saoirse Ronan.

Cillian Murphy

Murphy, ganador del Óscar por “Oppenheimer”, retomó hace poco su papel como el líder callejero británico Thomas Shelby en “El hombre inmortal”, la película de “Peaky Blinders”.

En el horizonte de Murphy se encuentran “Un lugar en silencio: Parte III” y la tercera y última entrega de la saga “Exterminio: El templo de huesos”.

Mark Rylance

Rylance, quien protagonizó el drama de Spielberg “Puente de espías” de 2015, aparecerá próximamente en “Artificial”, el filme biográfico sobre Sam Altman dirigido por Luca Guadagnino.

Su debut como director, “Nice Fish”, protagonizado por Michelle Williams, se encuentra en fase de preproducción.