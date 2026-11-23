La cantante estadounidense Britney Spears presentó una disculpa pública a su familia el pasado sábado a través de su cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijo Spears?

“Siento muchísimo haber sacado a relucir asuntos del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón. Así es como amo, y cuando amo a alguien, lo amo de verdad”, escribió.

“Mi actitud terca e infantil resulta vergonzosa. Reflexionando sobre el pasado: obviamente soy humano, y puede que haya algo de cierto, desde una perspectiva psicológica, en lo que dije; en cualquier caso, le pido disculpas a mi familia por haber traído a colación esos recuerdos”, agregó.

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“Pero en realidad nunca he hablado de esto con ellos cara a cara. ¡La verdad es que los he extrañado muchísimo y lo siento mucho!”, finalizó.

Tutela legal

Spears pasó 13 años bajo una tutela legal, establecida en febrero de 2008, con su padre como tutor, que otorgaba a terceros el control de sus finanzas, su carrera y sus decisiones personales.

Tras una audiencia judicial en junio de 2021, en la que ella testificó en contra de dicho régimen, un juez de Los Ángeles suspendió a Jamie Spears en septiembre de ese mismo año y puso fin a la tutela el 12 de noviembre de 2021.

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¿Qué había dicho en el pasado sobre esa tutela legal?

En los años transcurridos desde entonces, Spears se ha referido en repetidas ocasiones a las secuelas.

“Sinceramente, mi familia me avergonzó y me hirió profundamente”, escribió en diciembre de 2021, un mes después de la finalización de la tutela.

Sus memorias de 2023, “La mujer que soy”, detallan su versión de dicho acuerdo, incluida su perspectiva de cómo “me despojó de mi condición de mujer y me convirtió en una niña”.