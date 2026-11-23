Cali

El Hospital Universitario del Valle recibió una nueva donación para avanzar en su recuperación tras los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El aporte hace parte de una estrategia de la Gobernación del Valle y la Industria de Licores del departamento, que busca vincular a los consumidores con la reconstrucción de una de las principales instituciones de salud de la región.

La primera entrega corresponde a 500 millones de pesos, recaudados durante septiembre y octubre, periodo en el que se comercializaron 500.000 botellas de aguardiente Blanco del Valle. Por cada unidad vendida, la Industria de Licores aporta $1.000, sin trasladar ese valor al consumidor.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que los recursos permitirán adquirir equipos médicos que resultaron afectados durante la emergencia y garantizar la continuidad de servicios esenciales.

El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, destacó la importancia de este respaldo para recuperar la capacidad de atención, especialmente en áreas que requieren equipos especializados para el cuidado de recién nacidos y mujeres embarazadas.

“Estos recursos van a ser utilizados en servicios muy importantes como neonatos, donde necesitamos cámaras de calor radiante, incubadoras y monitores, así como en sala de partos, para fortalecer el cuidado de las mujeres embarazadas. Esto permite que los servicios sigan funcionando cabalmente”, señaló el gerente.

El directivo indicó que este es el tercer aporte de la Gobernación del Valle al HUV, después de una primera entrega de $10.000 millones y otra de $5.000 millones que se encuentra en trámite. A estos recursos se suma la donación de $87.000 millones de la Fundación Sarmiento Angulo para tres proyectos en el departamento, entre ellos la reconstrucción de una torre de la institución.

La recuperación integral del HUV, que incluye reconstrucción de infraestructura, remodelaciones y renovación de equipos biomédicos, tendría un costo aproximado de 477.000 millones de pesos.