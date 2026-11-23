En el Valle del Cauca, los controles también se han extendido a los establecimientos penitenciarios. Foto: Personería de Cali y Gobernación del Valle.

Cali

La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de ordenar medidas para bloquear las comunicaciones ilegales desde las cárceles del país recibió el respaldo de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La estrategia contempla la desactivación de tarjetas SIM utilizadas ilegalmente y la restricción de conexiones no autorizadas, con el propósito de evitar que se sigan cometiendo extorsiones desde los establecimientos penitenciarios.

La mandataria departamental calificó como importante esta decisión y señaló que impedir la señal de los teléfonos celulares es fundamental para evitar que los internos continúen comunicándose con personas en el exterior para cometer delitos. También advirtió que las requisas no han sido suficientes para frenar el ingreso y uso de estos dispositivos.

“Una de las cosas que más hemos venido insistiendo es que desde las cárceles no se hagan extorsiones. La única forma de no extorsionar desde las cárceles es quitándole la señal, porque por más verificaciones que se hagan, siguen encontrándose cantidades de celulares en las cárceles”, manifestó Toro.

En el Valle del Cauca, los controles también se han extendido a los establecimientos penitenciarios. En una reciente intervención en la cárcel de Tuluá, las autoridades incautaron 32 teléfonos celulares y otros elementos prohibidos, como parte de las acciones para combatir las actividades ilegales que se originan desde los centros de reclusión.