La actual interventoría de Coosalud EPS asegura que devolverá una entidad en recuperación financiera

La EPS postuló recursos para 1.127 prestadores de servicios de salud en todo el país. El giro directo de noviembre constituye uno de los últimos reportes de flujo de recursos de la actual administración, en medio del cumplimiento de la orden judicia del Tribunal Administrativo de Bolívar, que dispuso suspender la intervención.

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En este orden de ideas, la entidad presenta un nuevo balance de los recursos postulados para el pago directo a su red de prestadores de servicios de salud, a noviembre de 2026, Coosalud postuló $481.879 millones para beneficiar a 1.127 prestadores, entre clínicas, hospitales, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y otros proveedores de su red en el territorio nacional.

Los recursos serán transferidos mediante el mecanismo de giro directo, administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La cifra se distribuye en $475.753 millones correspondientes al régimen subsidiado y $6.126 millones al régimen contributivo, recursos destinados a fortalecer el flujo de pagos hacia los prestadores y contribuir a la continuidad de los servicios para los afiliados.

Este reporte adquiere especial relevancia ante el nuevo escenario institucional de Coosalud, luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante el Auto Interlocutorio 289 del 29 de octubre de 2026, ordenara la suspensión provisional de las resoluciones que dieron origen a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y dispusiera restablecer la situación administrativa anterior a esas decisiones.

La determinación judicial abre el camino para que la administración de la EPS regrese a sus anteriores responsables, mientras se resuelve de fondo la acción popular.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que acatará la providencia y adelantará las actuaciones necesarias para hacer efectiva la transición, bajo criterios de organización y continuidad en la atención de los más de tres millones de afiliados.

En este contexto, la publicación del detalle de los giros postulados representa un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la red prestadora, incluyendo la relación de los prestadores beneficiarios, identificados por su NIT, y los valores asignados a cada uno, tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo.

En total, 1.110 prestadores fueron incluidos en la postulación del régimen subsidiado y 472 en la del contributivo. De estos, 455 reciben recursos de ambos regímenes, para un total de 1.127 prestadores únicos.

La información permite conocer cómo se distribuyen los recursos del sistema de salud entre las instituciones que tienen a su cargo la atención de los afiliados y pone de presente la importancia de mantener el flujo de pagos durante el proceso de transición administrativa.

La devolución de Coosalud a sus anteriores responsables no significa el fin de las obligaciones de la EPS con sus afiliados ni con su red de prestadores. Por el contrario, el cumplimiento de los compromisos financieros y la garantía de continuidad en la prestación de los servicios deberán ser prioridades de la nueva etapa institucional.

Coosalud continuará sometida a las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, autoridad que deberá velar por la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones de la entidad.

Con este reporte, Coosalud pone a disposición del país información concreta sobre los recursos postulados para su red de atención, en un momento decisivo para el futuro de la EPS y de los millones de colombianos que dependen de sus servicios.

Así mismo, entre el 28 de agosto y el 31 de octubre, una vez ya bajo la intervención en manos del Gobierno del Presidente Abelardo de La Espriella, la EPS Coosalud dispersó en total 1,62 billones de pesos a la red de prestadores de salud pública y privada en Colombia