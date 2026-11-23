En Cali cayó peligroso prófugo dominicano señalado de enviar droga a Estados Unidos y Europa

Un peligroso prófugo de la justicia de República Dominicana, señalado de integrar una red internacional de narcotráfico que enviaba cargamentos de droga desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, fue localizado y capturado en Cali por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional.

Se trata de César Augusto Rodríguez Severino, conocido con el alias de ‘Dondy’, requerido por las autoridades dominicanas por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico de estupefacientes, lavado de activos, asociación criminal y porte ilegal de armas de fuego.

Según la Policía Nacional, el extranjero estaba identificado en las notificaciones internacionales como un individuo armado, violento, peligroso y con alta tendencia a evadir a las autoridades.

Las investigaciones establecieron que alias ‘Dondy’ sería una pieza clave de una organización transnacional que movilizaba cargamentos de droga desde el departamento de La Guajira, en Colombia, hacia República Dominicana, utilizando rutas marítimas para ingresar los estupefacientes por las costas de Bayahibe y Boca de Chavón, en la provincia de La Altagracia.

Desde territorio dominicano, la organización presuntamente distribuía los cargamentos hacia Puerto Rico, Estados Unidos y diferentes países de Europa.

De acuerdo con las labores de inteligencia, el prófugo ingresó a Colombia por Bogotá, aparentemente para escapar de las autoridades de su país. Posteriormente se desplazó hacia Cali, donde fue localizado por investigadores de INTERPOL.

La retención del ciudadano dominicano está relacionada con la denominada operación ‘Rompeolas’, desarrollada el pasado 19 de noviembre en República Dominicana contra una estructura dedicada al narcotráfico internacional.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la DIJIN, informó que la ofensiva dejó 21 capturas, 65 allanamientos y la ocupación de bienes avaluados en 5,5 millones de dólares.

El extranjero era requerido por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, por presuntos delitos relacionados con asociación criminal para el tráfico de drogas, lavado de activos y porte ilegal de armas y municiones.

Alias ‘Dondy’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales para su extradición a República Dominicana.