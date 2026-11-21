Han surgido cuestionamientos de cómo obtuvo su curul la cuestionada congresista Verónica Estrada, quien se encuentra en el centro de la polémica luego de que se conociera que había falsificado sus títulos académicos.

Alejandra Montoya, quien fue integrante de la coordinación de Colombia Humana en Medellín y estuvo presente en el proceso mediante el cual se definieron las listas al congreso del Pacto Histórico, aseguró en entrevista con Caracol Radio que en su momento se denunciaron presuntas irregularidades en los procesos de democracia interna y selección de candidatos en Antioquia.

En esta denuncia, Montoya mencionó nombres de influencia dentro del partido de izquierda, donde según ella, las irregularidades que llevaron a que Verónica Estrada recibiera su aval habrían sido promovidas por la actual senadora Isabel Zuleta y el representante Alejandro Toro.

Frente a estas declaraciones, la parlamentaria anunció que tomaría medidas legales en contra de la exintegrante del partido con el que el expresidente Gustavo Petro se presentó a elecciones en el 2018.

“Presentaré denuncia penal por injuria y calumnias en contra de la señora Alejandra Montoya, quien pertenece a un sector político de Antioquia del Pacto Histórico cuyo resentimiento provoca calumnias en mi contra”, dijo la senadora.

Recordemos, que la exintegrante de uno de los partidos que se fusionó para crear el Pacto Histórico dijo que nadie conocía a la Verónica Estrada antes de que fuera puesta por los dos congresistas.

“En esa asamblea que se hizo permitió que Verónica estuviera en una consulta interna. Qué ironía que cuando ella llegó a esa asamblea nadie la conocía. Incluso esa asamblea se hizo a puerta cerrada con unos delegados elegidos por los congresistas”, dijo Montoya.