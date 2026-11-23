La Liga MX entra en su etapa decisiva. Luego de 17 jornadas de la fase regular, quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026, una instancia que contará con una importante presencia colombiana en distintos clubes del campeonato.

Las series se disputarán a partidos de ida y vuelta y comenzarán esta semana, con varios representantes nacionales que buscarán avanzar a las semifinales y mantenerse en la lucha por el título.

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¿Qué colombianos jugarán los cuartos de final?

Chivas vs. Pachuca:

El equipo de Pachuca cuenta con dos futbolistas colombianos: Christian Rivera y Andrés Arroyo. Por su parte, Chivas no tiene jugadores de esta nacionalidad en su plantilla.

Cruz Azul vs. León:

Será una de las llaves con mayor presencia colombiana. En Cruz Azul se encuentran Kevin Mier, Willer Ditta y Juan Calero, mientras que León cuenta con seis representantes: Daniel Arcila, Díber Cambindo, Santiago Londoño, Johan Romaña, Édgar Guerra y Juan Guevara.

América vs. Monterrey:

Las Águilas tienen cuatro colombianos en su plantilla: Óscar Perea, Cristian Borja, Miguel Ángel Borja y José Zúñiga. En Rayados, el defensor Stefan Medina será el representante nacional.

Atlas vs. Toluca:

El arquero Camilo Vargas será el único representante colombiano de esta llave, defendiendo los colores del Atlas. Toluca no cuenta con jugadores colombianos en su plantilla.

León, el equipo con más colombianos

De acuerdo con la distribución de futbolistas por equipo, León es el club con mayor presencia colombiana en los cuartos de final, con seis jugadores. Le siguen América, con cuatro, y Cruz Azul, con tres. Pachuca cuenta con dos representantes, mientras que Monterrey y Atlas tienen uno cada uno.

Los partidos de ida están programados para el 25 y 26 de noviembre, mientras que los compromisos de vuelta se disputarán el 28 y 29 del mismo mes. Los cuatro equipos que finalizaron mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series en condición de local.

De esta manera, los futbolistas colombianos afrontarán una nueva oportunidad de ser protagonistas en el fútbol mexicano, con el objetivo de avanzar a las semifinales y acercarse al título del Apertura 2026.