Toledo- Antioquia

Fuentes del municipio de Toledo en el Norte de Antioquia informaron que hace varios días el Clan del Golfo reunió a los campesinos y les impuso una tarifa extorsiva a los cultivadores de café. Esta reunión estuvo suspendida desde el pasado octubre. Sin embargo, a mediados de noviembre se efectivó, según la versión de las fuentes de Caracol Radio.

También informaron que el grupo ilegal autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ordenó a los caficultores entregar un inventario del número de cargas de café que puedan recoger durante la cosecha. Luego habría fijado la cifra de cien mil pesos por cada carga comercializada. La situación disgustó a los campesinos; sin embargo, no pudieron refutar debido a que el trato de los ilegales es hostil e intimidante. Incluso, aseguraron a Caracol Radio que quien se atreva a manifestar su incomodidad le aplican una multa millonaria que ronda los 5 millones de pesos.

También relatan que el grupo ilegal Clan del Golfo les quitó la autonomía a las comunidades, ya que son quienes imponen las tareas a realizar y las sanciones a quienes para ellos infrinjan las normas impuestas, como riñas, chismes, etc. Aducen que el trato de este grupo es bastante violento. Aseguran que en esa población no hay confianza para denunciar estos hechos, que los tiene bastante preocupados.

Presencia masiva de ilegales

Las fuentes manifestaron que desde hace cerca de dos meses hay un grupo bastante numeroso de personas armadas entre las veredas Biogui y Santa María, por lo que solicitan a las autoridades una mayor presencia en la ruralidad, ya que esta información es ampliamente conocida en el pueblo.