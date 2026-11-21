El caso de los títulos falsos de la representante del Pacto Histórico Verónica Estrada ha revivido la discusión sobre la veracidad y autenticidad de los certificados académicos de los funcionarios públicos en Colombia, luego del tan sonado caso de Juliana Guerrero.

Juan Felipe Pedraza, conocido en redes sociales como ‘Rentas’, fue el ciudadano que denunció e hizo público los cuestionados títulos de la congresista Estrada, añadiendo que este no era un caso único.

“Lo que hice fue revisar SECOP y un contrato por 78 millones de pesos con la DIAN en donde se encuentran sus títulos publicados, y pues a partir de ahí simplemente le pregunté a la universidad”.

La historia tras el descubrimiento

Juan Felipe Pedraza, un joven de 24 años, empezó su veeduría ciudadana a funcionarios públicos desde hace poco más de una año, por lo que varias de sus denuncias, según él, ya se encuentran instauradas en la Procuraduría.

Por otro lado, en el caso de la congresista Verónica Estrada, Pedraza dijo que la forma en que llegó a conocer los títulos falsos se remonta a principios de octubre.

“Ya lo había denunciado en su momento en un canal de YouTube el primero de octubre de este año (...) la señora ‘Paula Minería‘, me había hecho las alertas más o menos dos días antes de que yo estallase el tema”.

La existencia de más casos

Además, el influenciador se refirió a que el caso de la representante del Pacto Histórico no era un caso aislado, pues en su veeduría ciudadana habría descubierto otros casos.

“Yo ya he denunciado varios, unos hechos. Ya tienen proceso en Procuraduría. Por ejemplo, el señor Simón Gómez Azza también tiene un título falso y estuvo en la SAE. Tengo todas las pruebas para afirmar lo que estoy diciendo”, expresó Pedraza.

“La administración pública lastimosamente se ha visto infiltrada por gente bastante incompetente académicamente”, concluyó.