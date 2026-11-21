Colombia

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, declaró Alerta Fase 1 por calidad del aire en cuatro zonas del suroccidente de la ciudad: Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

La decisión se tomó después de que las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraran niveles regulares de calidad del aire durante 36 horas consecutivas, debido al incremento de material particulado PM10.

De acuerdo con la Secretaría de Ambiente, estas partículas contaminantes provienen de fuentes como el polvo que levantan los vehículos, las obras de construcción, las actividades industriales y el humo de los incendios.

Entre los factores que favorecieron la acumulación de contaminantes están los vientos débiles, que dificultaron su dispersión, y las bajas temperaturas durante la madrugada. Además, el análisis técnico identificó una posible influencia del humo de incendios en Venezuela, la Orinoquía y la Amazonía.

¿Qué medidas adoptará el Distrito?

Como respuesta a esta situación, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de los controles a las emisiones industriales y vehiculares. También se establecieron medidas temporales para reducir la contaminación:

Restringir la operación de calderas y otros equipos industriales que utilicen combustibles sólidos o líquidos, entre las 6:00 a. m. y las 3:00 p. m.

Mantener activos los sistemas de control de emisiones de los equipos industriales.

Prohibir el uso de combustibles sólidos o líquidos de respaldo en equipos que operen con diferentes tipos de combustible.

Realizar operativos de control a las emisiones de los vehículos.

La restricción industrial comenzó este sábado 21 de noviembre y podría extenderse hasta la próxima semana, de lunes a sábado, en el mismo horario.

Recomendaciones para los ciudadanos

La Secretaría Distrital de Salud hizo un llamado a reducir la exposición al aire contaminado, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Entre las principales recomendaciones están:

Evitar el ejercicio al aire libre y las actividades físicas intensas o prolongadas en las zonas de alerta.

Consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) antes de programar actividades en espacios abiertos.

Evitar permanecer cerca de vías con alto tráfico, construcciones, industrias o canteras.

Utilizar tapabocas, preferiblemente N95, cuando sea necesario transitar por zonas de alta exposición.

Evitar fuentes de contaminación dentro de los hogares, como cigarrillos, velas, incienso y estufas de leña.

Reducir, en lo posible, el uso de vehículos particulares.

La directora de Salud Colectiva de la Secretaría Distrital de Salud, Diana Sofía Ríos Oliveros, explicó las recomendaciones y las acciones de prevención que deben tener en cuenta los ciudadanos ante esta situación.

Las autoridades también recomendaron acudir a un servicio de urgencias si se presentan síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o fatiga inusual. Para orientación sobre posibles afectaciones en salud está disponible la línea 137.

¿Cuándo se levantará la alerta?

La Alerta Fase 1 se mantendrá mientras persistan las condiciones que afectan la calidad del aire. Podrá levantarse cuando las estaciones de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registren niveles bajos o moderados durante 36 horas consecutivas.

Entretanto, la Secretaría Distrital de Ambiente continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y la calidad del aire para determinar la evolución de la alerta en el suroccidente de Bogotá.