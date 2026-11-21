Dos personas murieron, entre ellas un niño de siete años y un paramédico de 20, durante un ataque ruso contra la ciudad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania. La ofensiva ocurrió el viernes 20 de noviembre y fue descrita por las autoridades locales como un ataque de «triple impacto».

Los primeros misiles alcanzaron el estacionamiento de un restaurante. En ese momento había familias, trabajadores y otras personas en el lugar. https://caracol.com.co/2026/11/20/sube-a-ocho-el-numero-de-muertos-en-el-ataque-ruso-con-misiles-y-drones-contra-ucrania/

El balance oficial reportó al menos 58 heridos, incluidos seis menores de edad. Veintiocho personas fueron trasladadas a hospitales y varias permanecían en estado grave.

Los bombardeos también provocaron incendios y daños en cerca de 25 edificios residenciales, además de un hospital, centros educativos, comercios y vehículos. Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en la zona.

Krivói Rog es la ciudad natal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El ataque se suma a las recientes ofensivas rusas contra distintas localidades de Ucrania.