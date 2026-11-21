La Fiscalía francesa abrió una investigación contra varios policías por presuntas agresiones físicas a dos jóvenes detenidos durante una protesta celebrada en París el pasado 31 de octubre. En uno de los casos, las autoridades también indagan una posible agresión sexual que habría ocurrido durante el traslado del detenido a una comisaría.

El caso se produce en un contexto de movilizaciones sociales que comenzaron hace dos meses por el descontento frente al alto costo de la vida. Desde entonces, decenas de manifestantes han resultado gravemente heridos durante los operativos de las fuerzas del orden, cuya actuación ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y observadores independientes.

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Uno de los detenidos denuncia agresiones sexuales durante el traslado

Uno de los jóvenes, identificado con el nombre ficticio de Léo, relató a la agencia AFP que participaba en una protesta contra el costo de la vida cuando fue rodeado por integrantes de la Brigada de Represión de la Acción Violenta Motorizada (BRAV-M).

De acuerdo con su versión, uno de los uniformados lo embistió y, poco después, se enteró de que un policía había perdido un diente. Por este hecho, las autoridades lo señalan como presunto responsable de haber golpeado al agente, una acusación que él niega.

Sin embargo, el joven asegura que durante su detención sufrió nuevas agresiones. Según su testimonio, uno de los policías le sujetó los genitales y ejerció presión sobre sus testículos y pene mientras lo insultaba y amenazaba dentro del vehículo oficial.

Además, afirmó que el dolor fue tan intenso que vomitó durante el recorrido hacia la comisaría. También señaló que otro uniformado le golpeó la cabeza contra el vehículo.

A raíz de estos hechos, la Fiscalía investiga a los efectivos por violencia y por una presunta agresión sexual cometida por una persona que habría abusado de la autoridad que le confiere su cargo.

El segundo joven también reportó golpes y amenazas

Por su parte, el otro detenido aseguró que fue golpeado por integrantes de la misma brigada durante la protesta y que, posteriormente, sufrió nuevos abusos en una comisaría de París.

En su declaración, afirmó que fue sometido a un interrogatorio violento mientras permanecía completamente desnudo. También señaló que un agente le propinó un golpe en el hígado que le impidió respirar con normalidad y lo amenazó con cometer una agresión sexual.

Ambos jóvenes acudieron a la Inspección General de la Policía para presentar sus testimonios y exponer las condiciones en las que, según sus versiones, se produjeron las detenciones.

Cuestionamientos por la actuación policial en Francia

Los denunciantes sostienen que la manifestación del 31 de octubre transcurría en un ambiente tranquilo, incluso festivo, antes de la llegada de los uniformados. Sus señalamientos se conocieron el 4 de noviembre, cuando hicieron públicas las condiciones de su detención, después de ser acusados de agredir a un policía, cargo que ambos rechazan.

En paralelo, la respuesta de las fuerzas del orden durante las movilizaciones ha generado críticas de observadores independientes y organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran desproporcionado el uso de la fuerza. A estas voces se han sumado relatores de Naciones Unidas, quienes también han cuestionado los procedimientos policiales.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer las posibles responsabilidades de los agentes involucrados.