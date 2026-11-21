Las autoridades mexicanas confirmaron la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘El Chapo Isidro’, señalado como uno de los principales dirigentes del narcotráfico en el estado de Sinaloa y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

La detención se produjo durante la noche del viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, considerado uno de los principales bastiones de su organización criminal. Según información del Gabinete de Seguridad mexicano, difundida por N+, la operación estuvo a cargo de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia estadounidenses.

Durante la intervención también fueron detenidos dos presuntos integrantes de la estructura criminal: Germán ‘N’, identificado como segundo al mando, y José ‘N’, señalado como operador financiero de la organización.

¿Quién es ‘El Chapo Isidro’ y qué organización lideraba?

Fausto Isidro Meza Flores es señalado por las autoridades estadounidenses como el presunto líder de la organización criminal Meza-Flores, conocida en México como el Cártel de Guasave. Su estructura también ha sido identificada con el grupo de Los Mazatlecos y mantiene vínculos con otras facciones del narcotráfico en Sinaloa.

Su trayectoria dentro del crimen organizado estuvo relacionada inicialmente con los hermanos Beltrán Leyva. Tras la ruptura de esa organización con el Cártel de Sinaloa, Meza Flores consolidó su propia estructura y amplió su presencia en el noroeste mexicano.

De acuerdo con el FBI, el grupo es señalado de participar en la producción, distribución y tráfico de grandes cantidades de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos.

Por estas actividades, Meza Flores fue incluido el 4 de febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura o condena.

Además, enfrentaba acusaciones federales en Estados Unidos por conspiración para fabricar y distribuir drogas, así como por delitos relacionados con el uso y posesión de armas de fuego.

Enfrentamientos y bloqueos tras el operativo

La captura estuvo acompañada de episodios de violencia en el norte de Sinaloa. Según los reportes de medios mexicanos, integrantes de la organización criminal respondieron con disparos y explosivos durante la intervención de las fuerzas federales.

Después del arresto se registraron bloqueos en carreteras, quema de vehículos y movilizaciones de presuntos integrantes del grupo criminal en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato.

Las autoridades desplegaron nuevos operativos para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de los habitantes. La situación también afectó actividades deportivas: un partido de béisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán tuvo que ser suspendido ante los incidentes de seguridad.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, los tres detenidos fueron trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La captura representa un golpe a una de las estructuras criminales con presencia en el noroeste de México, mientras las autoridades mantienen operativos de seguridad en Sinaloa tras los enfrentamientos registrados durante la detención.