Ibagué

Caracol Radio conoció la advertencia que hizo a los ciudadanos la empresa Ibagué Limpia luego de conocer reportes sobre encuestas que estarían haciendo en los barrios de la ciudad a nombre de la compañía para solicitar datos personales y posteriormente llamar a ofrecer supuestos bonos.

Según las denuncias, las personas han sido abordados para responder preguntas relacionadas con temas de aseo o con Ibagué Limpia. Durante este procedimiento les solicitan información como su nombre y número telefónico y les indican que podrían tener la posibilidad de acceder a un bono.

“Si alguien los aborda utilizando el nombre de nuestra empresa con este propósito, les recomendamos no suministrar información y verificar directamente con nosotros. Nuestro principal interés es proteger a la ciudadanía y evitar que el nombre de la empresa sea utilizado para generar confusión”, afirmó Manuel Cuero, director Operativo de Ibagué Limpia.

Las personas luego de contestar las encuestas reciben llamadas en las que les informan que supuestamente resultaron beneficiadas y las citan en determinados lugares para reclamar el premio.

La empresa anunció que adelantará las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para que se investiga este caso.

Dato: ante esta situación, Ibagué Limpia aclara que no está realizando encuestas en las calles para entregar bonos, no otorga este tipo de premios por suministrar información y tampoco realiza llamadas para citar ciudadanos con el propósito de reclamarlos.