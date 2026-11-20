23 personas muertas en accidentes de minas de carbón y esmeraldas en Boyacá. Foto: Alcaldía de Sativasur( Thot )

La Agencia Nacional de Minería informó que en la noche del jueves 19 de noviembre se presentó una nueva tragedia en una mina de carbón.

Los hechos ocurrieron en la vereda Los Tunjos del municipio de Sativasur, donde tres trabajadores fallecieron.

Tras conocerse la emergencia, los equipos de Salvamento Minero de las estaciones de Socha y Nobsa atendieron la situación, brindando respuesta en el lugar de los hechos.

Dice la entidad que, “se adelantaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este accidente, en coordinación con las autoridades competentes”.

La agencia lamentó los hechos y envió un mensaje de solidaridad con las familias.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los trabajadores fallecidos”.

Desde el 13 de noviembre en Boyacá se han presentado tres accidentes que dejan 8 víctimas. Cuatro en Chita, uno en Gámeza y estos tres en el municipio de Sativasur.

En lo corrido del año ya son al menos 23 personas muertas en accidentes de minas de carbón y esmeraldas en Boyacá.