La preocupación por el impacto ambiental de las actividades piscícolas en el Lago de Tota, en Boyacá, vuelve a encender las alarmas. Esta vez, una denuncia ciudadana señala a Piscifactoría REMAR por el presunto manejo inadecuado de los residuos acumulados en los sistemas de recolección instalados debajo de sus jaulas de producción.

De acuerdo con la denuncia, la empresa estaría bombeando estos residuos desde los colectores y trasladándolos nuevamente al lago, en un punto cercano a sus instalaciones. También existe la preocupación de que, cuando estos sistemas no funcionan, los desechos terminen cayendo directamente al cuerpo de agua, sin recibir el tratamiento ni la disposición adecuada.

La situación genera inquietud por las posibles consecuencias ambientales, especialmente porque el Lago de Tota es una fuente hídrica fundamental para Boyacá. De este ecosistema se abastecen cerca de 400.000 personas, entre ellas habitantes de Sogamoso, cuyo sistema de captación de agua de El Túnel se encuentra aproximadamente a tres kilómetros del punto señalado en la denuncia.

Según los cuestionamientos ciudadanos, las piscifactorías tienen la responsabilidad de retirar los residuos recolectados bajo sus jaulas y trasladarlos a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), garantizando su manejo y disposición adecuados. El objetivo es evitar que estos desechos terminen contaminando directamente el lago.

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia contra REMAR es que, según sus autores, durante los últimos dos años y varios meses no se habría evidenciado el retiro de estos vertimientos del lago por parte de la empresa.

Los denunciantes aseguran que esta situación ya había sido puesta en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), pero consideran que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Además, señalan que el manejo de estos residuos está contemplado en la Resolución 1310 del 7 de abril de 2017, expedida por Corpoboyacá, y en una sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, posteriormente confirmada por el Consejo de Estado, dentro de una acción popular.

Frente a estos señalamientos, se solicita a Corpoboyacá y a las demás autoridades competentes que adelanten una investigación, revisen los registros de operación y los controles ambientales de la piscifactoría, y determinen si se están cumpliendo las disposiciones administrativas y judiciales relacionadas con el manejo de los residuos.

La denuncia se conoce pocos días después de otros cuestionamientos sobre presuntas prácticas utilizadas por empresas piscícolas para ahuyentar aves y afectar la fauna silvestre del lago.

La preocupación de fondo va más allá de una empresa en particular: está relacionada con la necesidad de garantizar que las actividades económicas que se desarrollan en el Lago de Tota no pongan en riesgo su biodiversidad ni la calidad del agua de la que dependen miles de familias boyacenses.

La comunidad pide respuestas y, sobre todo, acciones concretas de las autoridades ambientales para proteger uno de los ecosistemas más importantes de la región.