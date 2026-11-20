El secretario del Interior reportó una persona lesionada por el lanzamiento de una piedra y aseguró que no hubo capturas durante los enfrentamientos.

Tunja

El secretario del Interior y alcalde encargado de Tunja, general Óscar Moreno, defendió el procedimiento de la fuerza pública durante los enfrentamientos registrados este jueves 19 de noviembre entre estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) e integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). El funcionario aseguró que las autoridades actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos para atender situaciones de alteración de la convivencia y la seguridad en la capital boyacense.

Al entregar el balance de las manifestaciones, Moreno sostuvo que inicialmente se garantizó el desarrollo de las movilizaciones y que posteriormente se atendieron las situaciones que afectaron el orden público. “Cumplimos con los objetivos del acompañamiento, garantizando las marchas de las personas que lo hicieron debidamente. Ya la atención especial desde el Puesto de Mando Unificado se atendió cuando hubo alteración de la convivencia y la seguridad, de acuerdo con los protocolos que están normados para estos eventos”, explicó.

Frente al balance de personas lesionadas, el alcalde encargado informó que se tenía reporte de una persona herida por el lanzamiento de una piedra y aseguró que no se registraron capturas. “Personas heridas, tenemos una persona que fue lesionada por el lanzamiento de una piedra y ya el resto del evento transcurrió con todas las medidas de seguridad que se tienen para atender esta clase de eventos”, manifestó.

Esta versión contrasta con lo evidenciado por Caracol Radio en el lugar de los hechos, donde se pudo establecer que la lesión del docente de la UPTC no habría sido ocasionada por una roca, sino por un golpe con el bastón o tonfa utilizado por un integrante de la Policía Nacional. La agresión se habría presentado durante una pequeña trifulca, cuando los uniformados intentaban alejar a varias personas del lugar donde permanecían estudiantes lanzando piedras.

Sobre los cuestionamientos relacionados con la orden de intervención de la UNDMO, Moreno explicó que existen directrices y procedimientos establecidos para atender este tipo de situaciones. “Hay unos protocolos que se han construido no de ayer ni de antier. Llevamos mucho tiempo y hay unas instrucciones, unas directrices emanadas desde el Gobierno nacional para la intervención cuando hay una alteración a la convivencia”, indicó.

El funcionario también señaló que la responsabilidad del orden público en la ciudad corresponde al alcalde y que las demás autoridades cumplen funciones de acompañamiento y asesoría. “La responsabilidad del orden público en la ciudad es del señor alcalde. Y las demás autoridades, pues, dentro de su ámbito, de su rol de actuación, asesoran, acompañan y eso es lo que sucede”, agregó.

Frente al anuncio de la Personería de adelantar actuaciones por las decisiones tomadas durante el Puesto de Mando Unificado, el general Moreno aseguró que está dispuesto a responder ante cualquier investigación. “Los servidores públicos siempre estamos dispuestos a que nos investiguen, si hay alguna actuación que haya que aclarar. No tenemos inconvenientes por eso”, concluyó.