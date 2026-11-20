Toros del Valle sufrió una segunda derrota en la final de la liga profesional de baloncesto, ahora está obligado a ganar los dos próximos compromisos en Medellín para mantener viva la serie y forzar un quinto y definitivo partido.

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El segundo juego de la serie estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos. Ninguno logró sacar ventaja durante los cuatro cuartos del tiempo reglamentario, por lo que fue necesario recurrir al tiempo extra para definir al ganador. Finalmente, Paisas de Medellín se impuso 88-86 consiguiendo una victoria clave que lo deja a un solo triunfo de coronarse campeón.

El jugador más valioso del compromiso fue Michael Jackson, de Paisas, quien tuvo una destacada actuación con 27 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, convirtiéndose en la figura de la noche.

Así va la serie:

Juego 1 (18 de noviembre- Cali): Paisas venció a Toros 70-67

Paisas venció a Toros 70-67 Juego 2 (19 de noviembre - Cali): Paisas venció a Toros 88-86

La final se traslada ahora a Medellín, donde se disputarán los próximos encuentros, el 21 y 22 de noviembre. Los vallecaucanos necesitan ganar ambos partidos para igualar la serie y llevar la definición al quinto juego. Por su parte, Paisas tendrá la oportunidad de celebrar el título ante su público si consigue una victoria más.