Cali, Valle del Cauca

El Alumbrado Navideño de Cali tendrá como eje central un homenaje a las 155 víctimas mortales y a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Bajo el lema ‘Navidad en Modo Esperanza’, la propuesta incluirá figuras conmemorativas en sectores como Cuarto de Legua, La Flora y El Limonar, además de la mariposa como símbolo de esperanza y memoria.

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Entre las novedades se destaca la instalación de 22 pesebres, uno por cada comuna, y la llegada del alumbrado a los 15 corregimientos.

El montaje contará con más de 30.000 luminarias LED, 26.000 pantallas y cerca de 4.000 figuras navideñas, algunas de hasta 10 metros de altura.

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También regresará la iluminación a corredores como la avenida Sexta, la carrera Primera y la calle Quinta.

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El proyecto busca impulsar la reactivación económica y turística de la ciudad, además de generar espacios de encuentro y solidaridad durante la temporada decembrina.

La UAESP confirmó que el contrato fue adjudicado a un consorcio integrado por tres empresas, una de Cali, otra de Bogotá y una tercera de Neiva, con experiencia en proyectos de alumbrado navideño y energía en diferentes regiones del país.

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El encendido está previsto para el próximo 7 de diciembre en la Plaza de Cayzedo y la programación se extenderá hasta el 11 de enero de 2027.