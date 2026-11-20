Cali, Valle del Cauca

Recientemente la Secretaría de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, en alianza con Gatorade y PepsiCo inauguró un nuevo Estadio del Barrio, esto sumado a los esfuerzos colectivos de recuperación de los espacios de la ciudad.

El espacio, es el sexto en Colombia dentro del programa Estadios del Barrio, y busca brindar un lugar diferente para que niños y jóvenes puedan practicar fútbol y voleibol, desarrollar su talento y compartir con su comunidad.

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“Este proyecto estaba previsto con anterioridad y hoy cobra un significado especial para Cali. Desde Gatorade acompañamos los esfuerzos de recuperación de espacios de la ciudad trabajando junto con la Alcaldía, con un objetivo concreto: conectar comunidades a través del deporte”, comentó Johanna Bermúdez, Gerente de Gatorade para Colombia.

El propósito es reducir barreras de acceso al deporte y fortalecer un espacio donde también se construyen amistades, se aprende a trabajar en equipo y se desarrolla el sentido de pertenencia. El alcalde de Cali, Alejandro Eder expresó la importancia de tender puentes para el desarrollo de nuevos talentos.

“Estos espacios, especialmente en sectores que han enfrentado situaciones de violencia, son oportunidades para construir comunidad, descubrir talentos y abrir nuevos caminos para las nuevas generaciones”

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La inauguración también presentó un balón exclusivo para el programa, diseñado por el artista caleño Felipe Barahona, conocido como Suku. Bajo el nombre “Tardes Caleñas”, la pieza recoge los colores, paisajes y símbolos de Cali, destacando las flores de guayacán como representación de la resiliencia, los nuevos comienzos y la capacidad de volver a florecer.

El nuevo espacio beneficiará a más de 450 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, mediante escuelas deportivas de fútbol, voleibol, boxeo y actividades recreativas, promoviendo la inclusión y el desarrollo comunitario.